تردد قنوات شوتايم على نايلسات 2019

نقدم لكم تردد قنوات شوتايم، حيث تعرض قنوات شوتايم العديد من الأفلام والمسلسلات العربية الحصرية، ودائما ما تختار المسلسلات التي يقوم بأدائها نخبة مميزة من الفنانين المعروفين من أصحاب الأعمال الناجحة والمميزة، وتتخذ قناة الأفلام اللون الموف كشعار رمزي لها، أما قناة السينما فهي تتميز باللون الأحمر.

هناك الكثير يرغبوا في ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على أحدث تردد لها للتمتع بكل ما تقدمه من برامج ومسلسلات مميزة، فضلاً عن إضافتها في الترتيب الأول بين القنوات الفضائية لما تتميز به من متعة المشاهدة، ومن أهم مميزاتها أنها تعرض المسلسلات بدون أن يقطعها الإعلانات التي تصيب المشاهدين بالملل ويعتبر هذا من أهم أسباب ابجذاب المتابعين لها.

يعتبر تردد شبكة قنوات شوتايم من اجدد الترددات علي القمر العربي المصري نايل سات والذي في الموقع المداري 7 غربا، تضم باقة قنوات شوتايم showtime عدد خمس قنوات من القنوات الفضائية المتخصصة فى عرض أقوى أحدث الأفلام العربية، و امتع المسلسلات المصرية الحديثة باستمرار وعلى مدار اليوم بدون فواصل إعلانية.

تردد قنوات شوتايم المفتوحة:

تردد قناة شوتايم فيلم

التردد: 11411. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة شوتايم أفلام

التردد: 11411. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة شوتايم سينما

التردد: 11411. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة شوتايم دراما

التردد: 11411. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة شوتايم مسلسلات

التردد: 11411. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة شوتايم كوميدي

التردد: 11411. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل تصحيح الخطأ: 3/4.