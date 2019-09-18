مستشفى تتلقى طلباً غريباً لزيارة مريض

تلقت مستشفى في البرازيل طلبا غير معتاد ، السماح لكلبة بزيارة صاحبها المسن الذي يرقد على فراش المرض.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "جي 1" البرازيلي، فإن زيارة الكلبة التي تدعى "بيا" إلى مالكها خوسيه، مبادرة من "أفضل صديق"، حسب الأطباء في مستشفى "سانتا تيريزا"، جنوبي البرازيل.

وتظهر لقطات فيديو سجلها أحد أفراد عائلة خوسيه، دخول "بيا" غلى غرفة المريض الذي يبلغ 84 عاما ويعاني مشكلات في القلب.

وبدا أن الكلبة تفتقد صاحبها كثيرا، إذ داعبها لفترة من الوقت وهو مستلق على فراش المستشفى.

وقال أفراد من العائلة لموقع "جي 1"، إن الكلبة عاشت مع مالكها لمدة تزيد على 10 سنوات.

وصرحت ابنة خوسيه قائلة: "لقد كانا سعيدين: هو وهي. كان مسرورا وطلب إعادتها إليه مجددا".

ووافق الأطباء على زيارة الكلبة، بعد أن أعطيت كل الطعوم المطلوبة من أجل الحفاظ على صحة صاحبها.