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تردد قناة الجزائرية الارضية نايل سات الجديد 2019

  • فلسطين اليوم
  • 19:47 - 18 سبتمبر 2019
تردد قناة الجزائرية الارضية نايل سات الجديد 2019 تردد قناة الجزائرية الارضية نايل سات الجديد 2019
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نقدم لكم اليوم تردد قناه الجزائرية الارضي، وهي أحد القنوات الرسمية التابعة للتلفزيون الجزائري الحكومي، وهي قناة ليست رياضية فقط، وإنما قناة منوعة تنقل العديد من الأحداث والبرامج المختلفة، ومن هذا خلال المقال تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، وهي أحد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم.

زاد البحث على تردد القناة في الآونة الأخيرة لحصولها على نقل المباريات الهامة في دوري أبطال إفريقيا، نظرًا لأن قناة الجزائر الأرضية من أهم القنوات الفضائية المفتوحة لنقل المباريات، كما تعرض جميع أخبار الجزائر العامة فلم تقتصر على الصعيد الرياضى فقط، وكما لايتوقف جمهورها على  شعب وشباب الجزائر فقط، بل يتابعها العديد من المواطنين في مختلف دول العالم العربي.

تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات:

التردد الاستقطاب معدل الترميز الشفرة
11680 أفقي H 27500 1100001100000000
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