من هو شادي سرور؟

تجاوبًا مع دعوة الفنان المقاول محمد علي الذي يقود حملة يدعو فيها للتظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن الفنان والمدون المصري الشهير شادي سرور الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2019، دعمه لمحمد علي واصفًا دعوته بأنها "بداية لثورة جديدة" في مصر.

وقال سرور إن "ما قاله علي هو جزء بسيط من الفساد اللي موجود في كل حته في مصر، لكن المرة دي لازم الموضوع يبقى منظم عشان نحمي الثورة من الفيروسات اللي بتنط مع الحفلة، الفيروسات والدسائس دي كانت سبب فشل ثورة يناير".

وأضاف: "إحنا مش عايزين إدارة من الجيش ولا من الإخوان ولا من السلفيين ولا من اللبراليين العواجيز، ارحمونا بقى، عايزين إدارة مثقفة متفتحة من الشعب من الشباب، عدم النظام ترتب عليه الفساد الحالي لازم يبقى في نظام. وأنا من زمان موقفي معروف لكن بسكت عشان خايف على أهلي، لكن اليوم أنا أول صاحب صوت أدعم الثورة المصرية الجديدة. ومستعد أتخلى عن حياتي وأحلامي وهجرتي في سبيل وطني مصر".

وفي منشور آخر كتب سرور: "ما مطلوب منك شيء كشخص داعم للثورة المصرية الجديدة غير إنك تكتب بوست على الأقل كل يوم بهشتاغ ⁧‫#كفايه_بقي_ياسيسيي⁩، ‫حتى الآن، شير عشان الكلام ده مش تهريج ويوصل لأكبر عدد من الناس".

وشادي سرور ممثل شاب اتجه إلى صناعة فيديوهات قصيرة كوميدية ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمد منها قوته وشهرته، وهو أيضاً مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح. ويعد شادي من أشهر مدوني الفيديو في مصر.

وأصبح الفنان المصري ورجل الأعمال، محمد علي، حديث الشارع المصري، منذ أن بدأ قبل أيام قليلة بنشر فيديوهات على حساباته في مواقع التواصل، يكشف فيها عن فساد كبير بمؤسسة الجيش، و"إهدار المال العام من قِبَل الرئيس عبدالفتاح السيسي".