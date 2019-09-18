كيفية التاكد والاستعلام عن صلاحية الاقامة

أطلقت وزارة الداخلية السعودية مؤخرًا بالتعاون المشترك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، كما وتستهدف تلك الخدمة تمكين أصحاب الأعمال والمقيمين والوافدين من استعلام رسوم التجدد وموعد التجديد.

ومن الجدير ذكره، ان خدمة استعلام صلاحية الإقامة لوافد أو مُقيم، تعد من أحد الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لتخدم المُقيمين والوافدين والعمال وأصحاب الأعمال والكفيل، حيث تمكنهم الخدمة من استعلام الإقامة وصلاحيتها، وموعد التجديد، ورسوم التجديد الخاصة بها، كل هذه الخدمات وأكثر بشكل إلكتروني دون الحاجة للتوجه لمكاتب العمل التابعة للوزارة.

وفي سياق متصل، تستهدف الوزارة تقديم خدماتها لأكثر من 12 مليون مواطن ووافد بالمملكة، كما شرعت حكومة المملكة مؤخرًا في إطلاق حملتها الجديدة تحت عنوان “وطن بلا مخالف”، حيث تسعى الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية للتصدي لمخالفات الإقامة بشكل غير شرعي داخل البلاد، سواء الإقامة عن طريق أوراق منتهية الصلاحية أو لم يتم تجديدها ودف الرسوم الخاصة بالتجديد، أو من خلال كسر فيزه السياحة الخاصة بالحج أو العمرة والإقامة بالمملكة.

خطوات استعلام عن إقامة عبر بوابة أبشر الجديد:

قم بالتوجه لموقع أبشر، واختر بوابة أبشر الأفراد

قم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق

قم باختيار خدمة الجوازات ومنها قم باختيار خدمة الإقامة

قم باختيار الاستعلامات الإلكترونية عن الإقامة

قم بإدخال رقم الهوية المراد الاستعلام عنه ورمز التحقق الظاهر أمامك

قم بالضغط على عرض.

خطوات الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة: