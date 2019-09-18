تغريدات عن اليوم الوطني السعودي 1441

اعلنت الحكومة السعودية بشكل رسمي، عن موعد اليوم الوطني السعودي لعام 1441 هجري ، كما وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر هو الشهر التاسع في السنة من كل عام.

كما ويعتبر اليوم الوطني السعودي يوم احتفالات وبهجه وتراث واحياء لذكرى توحيد وتأسيس اراضي المملكة العربية السعودية تحت راية ” لا اله الا الله محمد رسول الله ” وياتي تاريخ الاحتفال به في نفس يوم تأسيسه على يد الملك عبدالعزيز ال سعود بتاريخ يوم 23 سبتمبر كل عام ، كما وينشر المواطنين السعوديين التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك فخرا وحبا بالوطن وسنقدم لكم اليوم مجموعة من التغريدات عن اليوم الوطني السعودي.

تغريدات عن اليوم الوطني السعودي89:

.. وطني ..

أيها المجد الأبي لا وجود لي إلا بك

ولا كرامة لي إلا بك

وكيف أكون إلا بك

جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهيا بك

وسهولك حضن جدي الحنون

ومهدي الهادي الأمين

كل مافيك يا وطني جميل

حتى سموم القهر من أخ أو قريب

لا يبعدني عنك ظلم

فأنت خيمة زماني وهدوء بالي ووسادة أحلامي

ومصدر عزتي وولائي ..

كل مايزيد حنين

سأعانق ترابك وأتمرغ به

عشقاً وهياماً ووفاء لك ..

هكذا أشم ولدي وأحضن جدي

وأعانق أمي وتهدأ نفسي ويطيب عيشي ..

. وطني ..

ياأرض المجد والعزة

سأمزق أعداءك

وأقهر من يتربص بك ,

سأسقيك أبنائي وأجعلهم أوتادك..

.. وطني..

يامن عشقت هواءك وتغزلت بسمائك وراقصت نجومك

وداعبت ترابك وتمايلت دلالاً في أحضانك

أحبـــــــــــــــــــك ياوطني

وأرتوي بمائك , وأشقي بعدك وأموت فداء لك.

وطني أنتِ

ومالي لا أُسمِّيك وطنْ

فيك ألامي تهونْ

وقليلٌ مِنك يُنسيني الشجنْ.

كل حرف لا كتبته غير اسمك استشيره

وين يا كلي تمهل ارفق ولملم حلاها.

انتمي لك والفخر لي شخص وارضه جزيرة

من يلوم اللي يحبك ام وتغلي ضناها

يالسعودي بس اسمك لا لمع في كل ديرة

والله انه تاج اكبر من على هامة سناها