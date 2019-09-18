الإعلامي اللبناني المعروف حسين مرتضى ينضم للإخبارية السورية

أعلن الإعلامي اللبناني المعروف حسين مرتضى اليوم الأربعاء، انضمامه إلى أسرة قناة الاخبارية السورية.

وكتب الاعلامي حسين مرتضى على صفحته في تويتر "‏سأكون معكم قريبا على شاشة الاخبارية السورية، بعد انضمامي الى اسرتها، لنواكب الانتصارات ونبقى الى جانب الجيش السوري".

‏والإعلامي حسين مرتضى واكب منذ الايام الاولى للحرب على سوريا جميع المعارك التي شهدتها البلاد عبر قناة العالم التي شغل منصب مديرا لمكتبها في سوريا قبل ان يقدم استقالته منها في تموز ٢٠١٩.

ومن المقرر أن يطل الاعلامي اللبناني حسين مرتضى ببرنامج سياسي جديد عبر شاشة الاخبارية السورية، حسب مصادر مقربة من مرتضى.

‏واكدت المصادر للنهضة نيوز ان البرنامج سيكون ذو افق مفتوح من جميع النواحي الفنية والتقنية واسلوب الطرح اضافة للإستديوهات التي سيطل منها مرتضى.

‏واشارت المصادر إلى أن البرنامج السياسي سيكون في حلقات خاصة من أرض الميدان، وستواكب تلك الحلقات انتصارات الجيش السوري التي اعتاد مرتضى على نقلها ومواكبتها، اضافة لتطرقه للقضايا في المنطقة العربية والإقليم.

‏وعلَّق إعلاميون سوريون على ظهور الاعلامي اللبناني حسين مرتضى ذو الخبرة الكبيرة على شاشات التلفزة السورية، معتبرين أنه سيكون اضافة نوعية للإعلام السوري.

وقناة الإخبارية السورية هي محطة تلفزيونية خاصة مقرها في دمشق، أطلقت في 15 ديسمبر 2010.