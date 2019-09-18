نتنياهو: إما حكومة يمينية بقيادتي أو حكومة مع الأحزاب العربية

قال زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، في رسالة للأحزاب الإسرائيلية الأخرى حول تشكيل الحكومة الجديدة :" إما حكومة يمينية بقيادتي أو حكومة تعتمد على الأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي.

يأتي هذا عقب رسالة وجهها زعيم حزب " إسرائيل بيتنا " أفيغدور ليبرمان ، لنتيناهو ورئيس حزب ازرق ابيض بيني غانتس مفادها :" إما حكومة وحدة وطنية أو عدم الاتصال بي " مشدداً على رفضه المشاركة في حكومة يشارك فيها النواب العرب.

في ذات السياق، هاتف غانتس رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، لبحث المشاركة في الحكومة القادمة.

ويواجه نتنياهو معضلة كبيرة في تشكيل الحكومة مع اليمين الإسرائيلي حيث لا يصل لعدد المقاعد التي تخوله من تشكيل الحكومة والبالغة 61 عضوا.