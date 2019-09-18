أسماء المقبولين في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية، أن عملية تقديم تنسيق رياض الأطفال محافظة الإسكندرية كان بداية يوم الجمعة الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري 2019 وهذا للتقديم للسنة الدراسية القادمة 2020.

وأعلن وزير التربية والتعليم الفنى بأنه سيتم إعلان النتائج الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية فور الإنتهاء من عملية فرز الطلبات المقدمة و مراجعة الأوراق جيداً ويتم عرضها على موقع الوزارة الرسمي.

أوضح وزير التربية والتعليم ، بأن يمكن لجميع الطلاب المتقدمين معرفة نتائجهم الخاص بالتنسيق المرحلة الأولى من خلال موقع الوزارة ويتم إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب التواجد على شهادة الميلاد وإدخال الأسم ثلاثياً لكي يتم عرض النتيجة والمدرسة التي تم الموافقة على الإلتحاق بها في العام الدراسي الجديد.

يمكنك الدخول على ”بوابة الاسكندرية الالكترونية” لمعرفة النتيجة كما وسوف يتم إعلان نتيجة التنسيق المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالإسكندرية:-