مقتل 9 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع الجيش المصري

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 9 أشخاص بينهم متهم بقتل مسؤول عسكري في تبادل لإطلاق النار شرقي العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان، قتل 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع القوات المسلحة أثناء مداهمة مخبأين بمدينتي العبور و15مايو (شرقي القاهرة)".

وذكرت أن بين القتلى "قيادي حركة لواء الثورة، محمود قاسم، المتورط في حادثي اغتيال عميد بالجيش عادل رجائي، واستهداف حاجز أمني بمحافظة المنوفية".

وفي أغسطس/آب 2016، ظهرت حركة "لواء الثورة"، واستهدفت، بحسب بياناتها، عقب الهجوم على حاجز أمني بالمنوفية العميد عادل رجائي، قائد الفرقة الـ9 مشاة (في المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة) أمام منزله شمال العاصمة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وفي فبراير/ شباط 2018، أدرجت واشنطن، حركتي حسم و"لواء الثورة" المصريتين المسلحتين، على "قائمة الإرهاب".

ويعود ظهور "حسم"، إلى يوليو/ تموز 2016، وتسببت حتى نهاية 2017 في مقتل 9 شرطيين وإصابة مثلهم، بينما فشلت في اغتيال مسؤولين قضائيين.