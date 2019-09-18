تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2019

نقدم لكم اليوم تردد قناة توم وجيري، وهي قناة تابعة لقناة أصداف العراقية وكان يتابعها الكثير من الأطفال بشكل متواصل خلال الأربعة والعشرون ساعة يومياً، وتعد قناة جيدة وشيقة تتسم بالأثارة والمتعة والفكاهة ويوجد فيها المغامرات الجميلة والجيدة.

تقوم القناة بتقديم مجموعة من ألعاب توم وجيري بجانب الأفلام الكرتونية التي تعرضها والتي تنال على إعجاب الأطفال، والهدف من تقديمها هو تنمية عقول الأطفال وتطوير مهاراتهم من خلال تفكيرهم، كما وتقوم بعرض أفضل برامج القط والفأر المحببة للصغار والكبار أيضًا عبر قناتها، ذلك لأن هذا الكرتون من أشهر الأفلام المتواجدة في العالم أجمعه، ويرغب الجميع في متابعتها باستمرار عبر شاشة التلفاز.

تهدف القناة إلى تنشيط عقول الأطفال وتزويد تفكيرهم عن طريق تقديم ألعاب ذكاء مميزة، ومساعدتهم على محاولة الوصول إلى الحل الصحيح، كما وتعرض القناة على مدار اليوم المزيد من الأفلام المختلفة التي يُعد من أبرزها توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري: