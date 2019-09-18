مطوية عن اليوم الوطني 1441

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر هو الشهر التاسع في السنة من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق للأول من الميزان/ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م لدلك سميت السعودية بهذا الاسم.

ويحصل موظفو الدولة والقطاع الخاص في السعودية على إجازة لمدة يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني بتاريخ 23 سبتمبر2019 /أيلول من كل عام.

وتستخدم المطويات بكثرة وخصوصاً في المملكة العربية السعودية سواء للتوعية الصحية، أو للتذكر بالأدعية و الأذكار، أو إعطاء تعليمات جديدة، وغير ذلك الكثير، مما يعني أنه لابد من تحديد الفئة المستهدفة من الجمهور هل هي شباب أم أطفال أم نساء، ومن أكثر الاستخدامات المشهورة مطوية عن اليوم الوطني.