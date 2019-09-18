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تردد قناة العراقية الرياضية hd على النايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 18:04 - 18 سبتمبر 2019
تردد قناة العراقية الرياضية hd على النايل سات تردد قناة العراقية الرياضية hd على النايل سات
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قناة العراقية الرياضية، هي قناة فضائية عراقية تهتم بعرض أهم وأحدث الأخبار الرياضية وتتابع المباريات المحلية والعالمية مع نخبة من المحللين الرياضيين، وهي تابعة لشبكة قنوات الإعلام العراقي.

وتبث Channel Iraqia Sports برامجها طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي وكل مكان حول العالم.

وتأسست قناة العراقية للرياضة في 12 يونيو 2005، وتعتبر أشهر قنوات الرياضة في العراق وتتابع وتحلل كل جديد في عالم الرياضة وكرة القدم وتقدم استوديو تحليلي لكل مباراة من دوري النخبة يتم نقلها مباشرة نقل مباريات المنتخبات العراقية المشاركة في البطولات الخارجية وتقوم بإعداد تقارير يومية ترفد بها النشرات الإخبارية والبرامج.

إليك التردد الجديد لقناة العراقية الرياضية الفضائية بعد التغيير الأخير على القمر الصناعي نايل سات أو يوتلسات، لاستقبال أفضل إشارة قوية عالية الجودة على جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث يتم تحديث معلومات جدول تردد قناة العراقية الرياضية فور حدوث أي تغيرات جديدة في البيانات الخاصة للقناة.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ المكان
نايل سات 12437 افقي H 27500 5/6 7 غرب
نايل سات 12118 افقي H 27500 5/6 7 غرب
نايل سات 12380 افقي H 27500 5/6 7 غرب
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