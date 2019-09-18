فوائد اليوغا الهوائية لجسم الانسان

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا اهمية اليوغا الهوائية، حيث تعدّ اليوغا من الرياضات العميقة التي تلقى الرواج الكبير عالمياً والتي تحقق الكثير من النجاح في مختلف انحاء العالم، كونها تجمع بين اللياقة البدنية والقدرات الذهنية، ما يساعد على تحقيق التوازن على الصعيد الصحي.

تساعد اليوغا الهوائية على تحسين اللياقة البدنية وجعلها أكثر توازناً في الهواء، حيث ان هذه الرياضة تقوم على التمكن من التحرك في الهواء غير معلقين سوى بحبل عريض من القماش مع اتخاذ وضعيات مختلفة في الجو، وتثبيت الجسم لبضع دقائق أو ثوانٍ ومن ثم تغيير الوضعية هذا الامر يزيد من ليونة الجسم ويحقق له التوازن الفعلي.

ومن الجدير ذكره، من ابرز فوائد اليوغا الهوائية هي القدرة على التحكم بالجسم باعضائه كافة وبطريقة سهلة وبسيطة، سواء من خلال التحرك في الجو أو من خلال تأدية بعض الحركات التي تتطلب قدرة كبيرة على التنفيذ. فاليوغا الهوائية تساعد على معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف في الجسم، وهذا يساعد ايضاً على معرفة عميقة أكبر للجسم.

كما وتساعد اليوغا الهوائية على الصعيد الصحي الى حد كبير، حيث انها تحسن من عملية الايض في الجسم، وتعمل على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد بفضل الحركات الرياضية التي تعمل على تليين الجسم، وبالتالي تختفي الدهون وتحرق بطريقة اسرع من الطرق الاخرى المتبعة في خسارة الوزن.