رابط وشروط التسجيل في وظائف تعليم مكة 1441 في السعودية

أعلنت مديرية تعليم مكة، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، عن بدء استقبال طلبات الوظائف الشاغرة في الإدارة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور (أ) لمدة سبعة أيام عبر موقع الإدارة بحسب الشروط المعلن عنها.

وحددت المديرية عدد من الشروط للتقدم للوظائف الشاغرة شملت كل من : -

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

3- أن يكون مقر السكن في مدينة (مكة المكرمة) مع إحضار ما يثبت ذلك، حسب رأي لجنة التوظيف.

4- أن لا يقل عمر المتقدم عن (35) عاما لمدارس البنات ولا عن (25) عام لمدارس البنين.

5- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

6- أن يكون جمع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

7- ألا يكون متقاعدا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

8- أن يكون لائقاً طبياً.

9- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

10- ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة او لديه سوابق.

وشدد تعليم مكة على أن جميع الطلبات السابقة الورقية والإلكترونية تعتبر لاغية، وعلى جميع المتقدمين اعادة تقديم الطلبات مرة أخرى وانتظار النتائج في مديريات مكة.

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