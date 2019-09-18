أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، أسماء الرعاية الاجتماعية 2019 الوجبة الجديدة.

وأفاد الدكتور باسم عبد الزمان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأن عدد الأسر المشمولة في الوجبة الجديدة بالحماية الاجتماعية بلغ 83361 أسرة، توزعت بين 62457 رجلاً و20904 امرأة، مطالباً فريق الرصد الميداني بزيارة عدد من العائلات الفقيرة في محافظتي الديوانية والمثنى للوقوف على أوضاعهم المعيشية.

وأوضح أن الوزارة سترسل جميع الأسماء المتبقية التي تقدمت للشمول عام 2016 إلى التخطيط تباعاً، مؤكداً سعي الوزارة لشمول جميع الأسر ممن هي دون خط الفقر براتب الاعانة الاجتماعية خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن اعلان الوجبة الجديدة جاء بعد تخصيص مبالغ اضافية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (386) في 10/10/2018 من فروقات اسعار النفط.

وكانت وزارة العمل قد تلقت أكثر من مليون ومئتي الف طلب للشمول عام 2016 عبر النافذة الالكترونية، وقد تم شمول 328 ألف اسرة خلال عام 2017.

وطالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة الالتزام بالموعد من أجل انسيابية العمل ومنعاً للزحام في مرافق الوزارة لجميع الصادرة أسمائهم، وعليهم جلب المستمسكات الرسمية لإنجاز معاملات شمولهم براتب الإعانة واصدار بطاقة الـ(كي كارد) تمهيداً لإطلاق رواتبهم.

يشار إلى أن قوائم الأسماء ستتضمن (اسم المتقدم إلى الشمول + اسم الأم + اسم القسم)، أي أن على صاحب الاسم الذي سيظهر قبول اعتراضه مراجعة القسم المؤشر أمام اسمه في القائمة.

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