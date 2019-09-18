هدم منشأتين زراعيتين شرق طوباس

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء على هدم منشأتين زراعيتين في الرأس الأحمر في سهل عاطوف شرق مدينة طوباس.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال داهموا منطقة الرأس الأحمر المستهدفة في سهل عاطوف وهدموا بركسين للمواطن رامي قلالوة، كما صادروا جرارًا زراعيًا يعود للمواطن فخري دراغمة قبل انسحابهم من المنطقة التي يتم هدم منشآتها الزراعية عديد مرات في السنة.

ويقع سهل عاطوف شرق بلدة طمون في محافظة طوباس وتنتشر فيه المستوطنات والمعسكرات فيما تحاول قوات الاحتلال تدمير المشاريع الزراعية الفلسطينية التي تنامت فيه في السنوات الأخيرة.