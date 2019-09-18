الحريري يعلن تعليق العمل في تلفزيون "المستقبل" وتصفية حقوق العاملين

أعلن رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، اليوم الأربعاء، تعليق العمل في "تلفزيون المستقبل" وتصفية حقوق العاملين والعاملات، للأسباب المادية ذاتها التي أدت الى اقفال جريدة "المستقبل".

وأصدر الحريري، وهو زعيم تيار المستقبل، بيانا قال فيه إن "شاشة تلفزيون "المستقبل" لن تنطفئ والمحطة لا تتخذ قرارا بوقف العمل لتصبح جزءا من الماضي، بل هي تعلن نهاية مرحلة من مسيرتها لتتمكن من معالجة الأعباء المادية المتراكمة، وتستعد لمرحلة جديدة تتطلع فيها إلى العودة في غضون الأشهر المقبلة، بوجه يشرق على لبنان والعرب بحلة إعلامية وإخبارية تتلاءم مع الإمكانات المتاحة وتحاكي اللبنانيين واللبنانيات باهتماماتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والإنمائية".