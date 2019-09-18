الاحتلال يُخطر بإزالة خيمة الاعتصام في القدس

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي الأربعاء بإزالة خيمة الاعتصام التي نصبها نشطاء من المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان قرب البؤرة الاستيطانية في بادية السواحرة شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن ضباط وجنود الاحتلال داهموا خيمة الاعتصام، وأخطروا بإزالتها، وإلا ستهدم حتى ظهر اليوم.

وكان مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة أكد تواصل الفعاليات المنددة بإقامة البؤرة الاستيطانية في جبل المنطار في بادية السواحرة.

وأوضح أبو رحمة أن أهالي المنطقة بالتنسيق مع اللجان الشعبية وهيئة مقاومة الجدار نصبوا خيمة اعتصام على بعد أمتار قليلة من الخيمة التي وضعها المستوطنون.

وأشار إلى أن صلاة الجمعة ستقام في جبل المنطار تنديدًا بوضع البؤرة الاستيطانية، موضحًا أنه يجري التحضير للمتابعة القانونية مع الأهالي والطاقم القانوني في الهيئة لمواجهة الاستيطان.

وكان مستوطنون مسلحون وضعوا الأحد الماضي، "كرفانات"، ومظلات، وأنابيب مياه، في المنطقة تمهيدا للاستيلاء عليها، فيما أقام أهالي بلدة السواحرة أمس خيمة اعتصام في المكان، لمواجهة اعتداءات المستوطنين.