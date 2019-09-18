فيسبوك ينشئ "محكمته العليا"

كشف عملاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أنه سيطلق محكمة عليا من أجل النظر في القضايا الخلافية التي يثيرها المحتوى الموجود فيه.

وذكرت "سكاي نيوز"، الأربعاء، نقلا عن الموقع الأزرق أن هناك هيئة، مؤلفة من 40 شخصا مستقلا، ستتخذ القرار النهائي في القضايا المثيرة للجدل على "فيسبوك".

وسيكون في وسع المستخدمين الغاضبين إزاء تعامل هذه المنصة الرقمية نحو محتواهم (مثل الحذف والتعليق)، نقل الأمر إلى الهيئة، عبر عملية "استئناف" داخلية.

وليس من الواضح متى تبدأ الهيئة المستقلة في "فيسبوك" عملها، لكن الموقع أكد أنها ستباشر عملها فورا متى تشكلت.

ورغم أن مهمة الهيئة، "المحكمة العليا" كما يطلق عليها البعض، سيكون منحصرا بالمحتوى، إلا أنه من المحتمل أن تنظر في قضايا أخرى مثل الانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

ولذلك، فإن أعضاء هذه الهيئة سيكونون من "الشخصيات القوية"، وتلك التي "تمعن النظر كثيرا" في الأمور المختلفة.

وبدأ "فيسبوك" في توظيف 11 عضوا من أعضاء الهيئة، وضمنهم رئيسها، مشيرين إلى أن الأعضاء سيكونون صحفيين ومحامين وقضاة سابقين.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، أن الهيئة ستعمل بشكل مستقل تماما بمنأى عن أي شخص، بمن فيهم هو نفسه.