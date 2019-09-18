تردد قناة الرأي الكويتية alrai على نايل سات 2019

قناة الرأي الكويتية، هي قناة عربية متنوعة تعرض الكثير من البرامج مختلفة المجال ومجموعة كبيرة من المسلسلات العربية والخليجية بجانب ذلك تعرض مجموعة من الأفلام الأجنبية ونشرات الأخبار.

وتبث قناة الرأي Alrai TV، على القمر نايل سات بشكل مجاني بدون توقف البث على مدار اليوم 24 ساعة، حيث تحرص القناة مجانية على عرض كل ما يخص الكويت وأخبارها بصفة خاصة وأخبار دول الخليج بصفة عامة.

وتم إطلاق الرأي الفضائية على الأقمار الصناعية في عام 2004، وكانت أول قناة كويتية خاصة على التلفزيون تعرض البرامج الخاصة بالكويت من برامج منوعة وبرامج إخبارية تهتم بكل الأحوال الخليجية.

يذكر أن تلفزيون الرأي الفضائية ملك مجموعة الرأي الإعلامية، في إشارة إلى أن قناة الرأي الفضائية تبث كل البرامج الخاصة بها عبر الإنترنت على بثها المباشر من خلال موقعها الرسمي أونلاين.

وبإمكان متابعي القناة مشاهدة كل ما تقوم القناة بعرضه على شاشتها التلفزيونية لحظة بلحظة عن طريق البث المباشر لايف على شبكة الإنترنت، كما أن القناة تقوم بالتواصل مع متابعيها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب ومعرفة كل مواعيد البرامج.

ومؤخراً، قامت قناة الرأي بتغيير ترددها إلى تردد جديد ليتمكن كل متابعين القناة من المشاهدة الجيدة لبرامجها المتنوعة كل يوم وعرض مستمر مجاناً بدون اشتراك شهريـ كما أنها حرصت على زيادة قوة إشارة البث وتحسين الصورة إلى تقنية ال اتش دي HD فائقة الوضوح.

القمرالترددمعدل الترميزالاستقطابFECالتقنيةنايل سات10873(V)27500عمودي3/4HD