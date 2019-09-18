أرقام وحقائق قبل مواجهة اتلتكو مدريد ويوفنتوس بـ دوري ابطال اوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، إلى إسبانيا حيث ملعب "واندا متروبوليتانو" معقل اتلتكو مدريد، في مواجهةٍ مرتقبة بين أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه يوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات بـ دوري ابطال اوروبا.



وفيما يلي 11 رقما حاسما قبل مواجهات الفريقين المرتقبة في دوري ابطال أوروبا:



1- هدف وحيد سجله كريستيانو رونالدو حتى الآن في 3 مباريات رسمية هذا الموسم مع يوفنتوس عندما فاز الفريق 4-3 على نابولي في الدوري الإيطالي.



2- هدفان سجلهما فيكتور ماتشين "فيتولو"، أفضل هدافي أتلتيكو هذا الموسم، بعد أربع جولات في الليجا، إذ أحرز ألفارو موراتا وجواو فيلكس وتوماس بارتي هدفا واحدا لكل منهم.



3- لم يفز يوفنتوس في دوري الأبطال، في آخر 3 مباريات بدوري الأبطال خارج أرضه، بهزيمته أمام يانج بويز (1-2) في مرحلة المجموعات الموسم الماضي والخسارة أمام أتلتيكو مدريد (0-2) في ثمن النهائي ثم التعادل في ربع النهائي أمام أياكس (1-1).

4- خاض أتلتيكو ويوفنتوس 4 مباريات في حقبة المدرب الأرجنتيني للأتلتي دييجو سيميوني، إذ فاز الروخيبلانكوس مرتين على أرضه (1-0) و(2-0) مقابل تعادل سلبي وهزيمة (0-3) في إياب ثمن نهائي التشامبيونز ليج الموسم الماضي.



5- سجل البرتغالي الصاعد جواو فيلكس بقميص أتلتيكو مدريد 5 في تسع مباريات منذ انتقاله من بنفيكا، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة لزملائه وتسببه في ركلة جزاء.



6- حقق أتلتيكو 6 انتصارات أمام الفرق الإيطالية على ملعبه وأحرز 14 هدفا واستقبل هدفا وحيدا.



7- شارك أتلتيكو تحت قيادة سيميوني، في 7 نسخ من دوري الأبطال، وبلغ النهائي مرتين (2013-14) و(2015-16) وخسر أمام غريمه ريال مدريد.



8- استقبل حارس أتلتيكو يان أوبلاك 8 أهداف في 21 مباراة على أرضه بدوري الأبطال على مدار خمسة مواسم، منذ 2014-15، عندما نزل بديلا في مباراة باير ليفركوزن في ثمن النهائي ليستمر في حراسة عرين الأتلتي حتى الآن.



9- حقق الأتلتي 9 انتصارات على أرضه في المنافسات الأوروبية، حيث استقبلت شباكه هدفا وحيدا فقط عندما فاز على بروج البلجيكي 3-1 الموسم الماضي، وتعرض لهزيمة وحيدة في آخر 22 مواجهة أوروبية على أرضه، 18 فوزا و3 تعادلات، حيث خسر أمام تشيلسي 1-2 في موسم 2017-18 في أول مباراة أوروبية على ملعبه الجديد واندا متروبوليتانو.



10- سجل كريسيتيانو رونالدو في شباك أتلتيكو مدريد 10 أهداف في آخر 8 مواجهات، بينها ثلاث مرات "هاتريك" مرتين في دوري الأبطال مع كل من يوفنتوس الموسم الماضي وريال مدريد في 2016-17، وإجمالا سجل المهاجم البرتغالي 25 هدفا في شباك الروخيبلانكوس.



11- في 32 مواجهة أمام فرق إيطالية بالمنافسات الأروبية، خسر أتلتيكو 11 مرة وفاز 17 وتعادل 4، سجل 44 هدفا واستقبل 31.