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تردد قناة الرياضية السعودية SPORT KSA 2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:32 - 18 سبتمبر 2019
تردد قناة الرياضية السعودية SPORT KSA 2019 تردد قناة الرياضية السعودية SPORT KSA 2019
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تعد قنوات السعودية الرياضية KSA Sport هي أول سلسلة قنوات رياضية محلية سعودية تسعى لتطوير بث قنواتها بحكر بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك من بداية الموسم الماضي 2018.

وذلك بعد شراء حقوق البث من قنوات MBC الرياضية، وتخصيص أكثر من قناة محلية لالتقاط اشارات البث لجميع مباريات الدوري المحلي ومباريات البطولات السعودية الأخرى حصرياً عبر قنوات السعودية سبورت KSA Sport.

ومن أبرز برامج قنوات السعودية الرياضية برنامج الديوانية، والذي يعرض في الموسم الرياضية بشكل متواصل ليلياً عند الساعة الـ 11:00 وتحليل مجريات مباريات الدوري السعودي للمحترفين ، وأخبار الأندية المحلية والتحكيم في مبارياتها والأخطاء المرتكبة من قبل اللاعبين وغيرها الكثير من الأمور التي يتم مناقشتها في برنامج الديوانية حصرياً على قنوات السعودية سبورت.

إليك تردد قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS 1 و KSA SPORTS 2 , والمنفردة بنقل مباريات دوري المحترفين عبر قنواتها على كلاً من القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات على الترددات الاتية:

العرب سات  12149 بجودة HD معامل الترميز 27500 أفقي     ١٢٠١٥ بجودة SD معامل الترميز 27500 عمودي
النايل سات ١٢٢٨٤بحودة HD معامل الترميز 27500 عمودي ١٢١٤٩  بجودة SD معامل الترميز 27500 أفقي
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