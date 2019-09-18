سعر الدولار في سوريا واليورو اليوم الأربعاء

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة تبعات الحرب على سوريا و الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري شهد الدولار الامريكي تغيرات كبيرة في سعر صرفه بالنسبة لليرة السورية

ونتابع معكم رصد أسعار العملات في سوريا اليوم، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو الأوروبي، كذلك أحدث أسعار تصريف الليرة السوري في المصرف المركزي والسوق السوداء

وتتعرض أسعار بيع وشراء العملة السورية لحالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.

كل ذلك أدى إلى خسائر متلاحقة في سعر الليرة السورية امام العملات الاجنبية، حيث ارتفعت أسعار العملات في سوريا بصورة كبيرة جداً، في حين فقدت الليرة جزء كبير من قيمتها خاصة امام العملة الأمريكية والأوروبية، مما سبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

أسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019

العملة سعر الصرف بالليرة السورية الدولار 515.10 ليرة سورية اليورو 570.43 ليرة سورية الإسترليني 643.12 ليرة سورية الدولار الكندي 389.57 ليرة سورية

أسعار العملات العربية مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019