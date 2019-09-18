بداية العام الدراسي في ليبيا 2020

يبدأ العام الدراسي في ليبيا 2020/2019 وتسجيل طلاب الصف الاول الجدد بالتعليم الأساسي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، وفقاً لما أعلنته حكومة الوفاق الليبية.

وحددت وزارة التعليم بليبيا موعد الاكتتاب للعام الدراسي 2020/2019 بالنسبة لتلاميذ الصف الأول بالتعليم الأساسي، والذي من المقرر أن يبدأ في 1 سبتمبر 2019 وحتى 30 سبتمبر 2019.

وقررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أن يكون يوم السبت من كل أسبوع دوام دراسي اعتيادي، كما تستبدل مواد النشاط بمواد أساسية بالإضافة إلى إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل وامتحانات الفترة الثانية للشهادات العامة أثناء الحصص الدراسية وتكليف الإدارات بتنظيمها.

وكشفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عن آلياتها وخطتها التي تقضي باستمرار الدراسة بشكل اعتيادي في كل مراقبات التعليم التي أجرت الامتحانات النصفية لطلبة النقل واختبارات الفترة الثانية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية.

ويقضي القرار رقم 610 لسنة 2019 بهذا الشأن بأن تتقدم كل مراقبات التعليم بإجراء الامتحانات النهائية لسنوات النقل وفق المواعيد المحددة بالقرار رقم 473 لسنة 2019 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018 -2019.

يشار إلى أن الامتحانات النهائية لسنوات النقل ستكون على أساس الدرجة الكبرى ومضاعفة نتيجة الفترة الأولى لطلبة الشهادتين في حال عدم إجراء الامتحانات مؤكدة تنسيقها المستمر مع مراقبات التعليم بشأن معالجة الصعوبات وصولاً إلى الانتهاء من العام الدراسي بنجاح رغم الصعوبات.