موعد برنامج أكلناها على قناة لنا

يتميز برنامج أكلناها المذاع على شاشة قناة لنا السورية، بفكرته الغريبة التي تقوم على إجبار الضيف بتناول أنواعٍ مختلفةٍ من الطعامِ ذو مكوناتٍ غريبةٍ في حال رفضه الإجابة على بعض الأسئلة المحرجة الموجهة له.

واستقطب البرنامج الأكثر متابعة خلال فترات عرضه نسب كبيرة من المشاهدين، فهنالك تحول جذري بآراء الجمهور الذي بات ينتظر عرض الفيديو الترويجي قبل كل حلقة جديدة مع أمنياتٍ كبيرةٍ بأن يكون الضيف أحد النجوم البارزين.

يشار إلى أن مقدم البرنامج هو النجم السوري باسم ياخور ذو القاعدة الجماهيرية الكبيرة الذي استطاع أن يكسر الحواجز ويكتسح مجال التقديم التلفزيوني بشكل محبب دون ابتذال أو تشبّهٍ بأحد.

ويبث برنامج أكلناها على تردد قناة لنا السورية يوم الخميس من كل أسبوع الساعة 09:00 ليلاً ويعاد الجمعة 03:00 ظهراً، ويستضيف نخبة من نجوم ومشاهير العالم العربي، خاصة في مجال الفن والاعلام السوري واللبناني.

وجذبت القناة آلاف الزوار خلال فترة وجيزة منذ بداية انطلاق بثها على القمر المصري نايل سات، فهي تعتبر من القنوات العربية التي تهتم بالقيم العربية.

يشار إلى أن القناة تابعة لشركة المنبر للإنتاج الإعلامي، وتم البث التجريبي لها في مارس 2019، وتحتفل القناة بعيد ميلادها الأول وهي تزخر بمشاهدين من كافة البلدان العربية، وكافة الشرائح المجتمعية، وكذلك جميع الفئات العمرية.