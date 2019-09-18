موعد مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء

من المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، ثماني مباريات في دوري ابطال أوروبا استكمالاً لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقد شهد أمس الثلاثاء، مواجهات مشتعلة ونتائج مفاجأة لعشاق الساحرة المستديرة خاصة هزيمة ليفربول حامل لقب دوري ابطال اوروبا العام الماضي، فقد انتهت ثلاثة مباريات بالتعادل، بينما خمسة مباريات كانت نتائجها إيجابية.

وينطلق اليوم الثاني لمباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا، الذي يشهد مواجهتين قويتين، الأولى يحل فيها ريال مدريد ضيفا على باريس سان جيرمان وفي إسبانيا يخوض يوفنتوس مواجهة صعبة أمام أتليتكو مدريد على “بي إن سبورت 3″، فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة.

نستعرض وإياكم مباريات دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء ومواعيدها وهي كالتالي:-

كلوب بروج VS جالاتا سراي: الساعة 7 مساء.

أوليمبياكوس VS توتنهام هوتسبر: الساعة 7 مساء.

باريس سان جيرمان VS ريال مدريد: الساعة 9 مساء.

شاختار دونتسك VS مانشستر سيتي: الساعة 9 مساء.

أتليتكو مدريد VS يوفنينتوس: الساعة 9 مساء.

باير ليفركوزن VS لوكوموتيف موسكو : الساعة 9 مساء.

بايرن ميونيخ VS ريد ستار بلجراد: الساعة 9 مساء.

دينامو زغرب VS أتالانتا: الساعة 9 مساء.

وبعد انتهاء المباريات مساء اليوم تنتهي الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2019/2020