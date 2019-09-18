تعرف على مدة غياب البا جراء إصابته في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحافية إسبانية مساء اليوم، عن مدة غياب جوردي ألبا مدافع برشلونة الإسباني، الذي غادر ملعب "سيغنال إيدونا بارك" أمام دورتموند قبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق في أول مباراة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الفحوصات التي خضع لها ألبا، استبعدت تعرضه لتمزق عضلي في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، وبالتالي سيغيب فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومً مما يجعله مهددًا في العودة إلى المباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الشكل سيغيب اللاعب بشكل مؤكد عن مواجهتي غرناطة وفياريال، وعلى الأرجح خيتافي في الدوري الاسباني، ويمكن أن يعود لمواجهة إنتر ميلان في دوري ابطال أوروبا يوم 2 أكتوبر المقبل.

يُشار إلى أن برشلونة تعادل سلبيًا في أول مباراياته في دوري ابطال اوروبا ضد بروسيا دورتموند، وقد شهدت المباراة عودة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بعد غياب 5 أسابيع عن مباريات فريقه.