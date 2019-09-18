موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ريال مدريد الإسباني عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على ملعبه حديقة الأمراء، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتشهد تشكيلة ريال مدريد عدد من الغيابات المؤثرة أبزها، "سيرجيو راموس وناتشو للإيقاف ولوكا مودريتش ومارسيلو وفالفيردي وأسينسيو وإيسكو وإبراهيم دياز وماريانو دياز للإصابة".

وعلى صعيد تشكيلة الميرنجي يعتمد زين الدين زيدان المدير الفني للريال في أول مباراة له بمسابقة دوري أبطال أوروبا على إدين هازارد وكريم بنزيما وجاريث بيل لأول مرة معًا في خط الهجوم مع باقي الكتيبة البيضاء كورتوا وداني كارفخال وميليتاو ورافاييل فاران وفيرلاند ميندي وتوني كروس وكاسيميرو وجيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وفينسيوس جونيور.

أما على صعيد الجهة المقابلة فيغيب عن باريس سان جيرمان نجمه الأول "نيمار للإيقاف ومبابي وكافاني ودراكسلر للإصابة".

ويشار إلى أن نيمار شارك لأول مرة هذا الموسم السبت الماضي ضد ستراسبورج لذلك تبدو فرصة ماورو إيكاريد الوافد الجديد سانحة للمشاركة بشكل أساسي.

ويدخل ريــال مدريد اللقاء باحثًا عن عودة قوية في دوري أبطال أوروبا بعد موسم سيئ خرج منه صفر اليدين خلال العام الماضي، على العكس من الكتيبة الفرنسية التي تدخل المباراة منتشية بثبات خطاه في الدوري الفرنسي.

وتبث مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 بتعليق رؤوف خليف، عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة.

ويعد لقاء باريس سان جيرمان.أمام ريال مدريد الاسباني المواجهة الأصعب في المجموعة الأوروبية.

يُشار إلى أن ريال مدريد يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب في دوري أبطال أوروبا (13 مرة كان آخرها ثلاثة مرات على التوالي من 2016 حتى 2018).