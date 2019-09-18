عودة يوجه خطابًا لنتنياهو ويؤكد: نريد استبدال حكومته المتطرفة

أكد رئيس القائمة العربية المشتركة في الأراضي المحتلة أيمن عودة، أن نتائج الانتخابات الأولية تؤكد بأن العرب قد منعوا بشدة تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تحت قيادة بنيامين نتنياهو.

وخاطب عودة نتنياهو قائلاً: "اسمع يا ابو يائير، التحريض له ثمن"، مضيفًا أن "المتغير الرئيسي في هذه الانتخابات هو نسبة الأصوات".

ووفقًا للبيانات غير الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات، فإن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وحزب ازرق أبيض بقيادة بيني غانتس قد حصلا على 32 مقعد لكل منهما، فيما حصلت القائمة العربية المشتركة على 15 مقعدًا.

عندما سئل عن خطط القائمة المشتركة، قال عودة: "نريد استبدال حكومة نتنياهو، لكن في الوقت نفسه لسنا في جيب أحد".

وقد يشغل أيمن عودة منصب رئيس المعارضة ووفقًا لبعض السيناريوهات المحتملة.

ويعتبر هذا العدد قفزة كبيرة للقائمة "المشتركة" التي حصلت في انتخابات عام 2015 لأول مرة على 13 مقعدا بينما حصلت في الانتخابات الماضية على 10 مقاعد والآن على 15 مقعدا لتصبح القوة البرلمانية الثالثة في "إسرائيل".