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حماس تعقب على استشهاد المواطنة على حاجز قلنديا

  • فلسطين اليوم - قلنديا
  • 10:46 - 18 سبتمبر 2019
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنة فلسطينية على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، يؤكد إجرام وسادية جنود جيش الاحتلال.

وشدد الناطق باسم الحركة حازم قاسم ، اليوم الاربعاء، أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة طويلة ومتواصلة من جرائم الاحتلال على حواجز الموت في الضفة الغربية.

وشدد على أنها ستزيد من لهيب الانتفاضة والثورة في الضفة، والتي تترجم في كل مرة لعمليات مقاومة ضد جنود الاحتلال القتلة.

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم سيدة فلسطينية على حاجز قلنديا بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

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