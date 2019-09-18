شرطة خانيونس تضبط لصاً محترفاً

نجحت المباحث العامة بشرطة محافظة خان يونس - قسم مركز معن - من إلقاء القبض على لص اعترف بعد التحقيق معه بتنفيذ "12" عملية سرقة وسطو على منازل ومحلات وأراضي زراعية من منطقة الاختصاص.

وأوضح الرائد ياسين النجار رئيس قسم مباحث معن وجورة اللوت أن عدة تكاليف وردتهم من النيابة العامة والتي مفادها قيام مجهولين بعدة سرقات وعمليات سطو على محلات تجارية وأراضي زراعية ومنازل قيد الإنشاء.

وذكر أنه بعد تكثيف إجراءات البحث والتحري والمتابعة الحثيثة وتعميم مواصفات أسلوبه الإجرامي تمكنوا من ضبط ( ت-ج ) متلبساً خلال محاولته سرقة كافتريا بمنطقة الأوروبي شرق منطقة الاختصاص.

وبين اعترافه بعد التحقيق معه بقيانه بسرقة عدة أغراض من أرضين زراعيتين، وسرقة أسلاك كهرباء من "5" منازل قيد الإنشاء وبيعها، وكذلك السطو على"3" منازل وسرقة أسطوانات غاز ولابتوب وأغراض منزلية أخرى، بالإضافة للسطو على "محل تجاري" و "كافتيريا".

وأكد إحالة المشتبه به لمفتش تحقيق الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول المتبعة.