شاهد حادث الطريق الصحراوى اليوم الاردن

ونتج عن الحادث وفاة أربعة أشخاص إثر تعرضهم لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة أخر بجروح و رضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام بأن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث , حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب و نقله و إخلاء الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي و حالة المصاب العامة متوسطة.