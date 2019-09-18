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شاهد حادث الطريق الصحراوى اليوم الاردن

  • فلسطين اليوم
  • 10:21 - 18 سبتمبر 2019
حادث الطريق الصحراوى اليوم الاردن حادث الطريق الصحراوى اليوم الاردن
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صرحت إدارة الإعلام في  الدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت صباح الاربعاء مع حادث تصادم وقع ما بين مركبة و تريلا على الطريق الصحراوي بعد القطرانة / مثلث الشركة العربية.

ونتج عن الحادث وفاة أربعة أشخاص إثر تعرضهم لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة أخر بجروح و رضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت إدارة الإعلام بأن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث , حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب و نقله و إخلاء الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي و حالة المصاب العامة متوسطة.

 

 

 

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