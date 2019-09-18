زراعة غزة تعلن عن موعد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، عن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الزراعي 2019-2020 في المحافظات الجنوبية قطاع غزة.

وذكرت في بيان وزعته العلاقات العامة والإعلام، أن بدء قطف الزيتون لهذا العام يكون اعتباراً من اليوم الثلاثاء 15/10/2019، محددة أن قطف محصول الزيتون للكبس ابتداءً من 20/9/2019، وأن تم تأخير موعد قطف الزيتون للأصناف K18 والصنف النبالي المحسن إلى 01/11/2019 للحصول على أفضل كمية ونوعية من الزيت .

وأشارت إلى أن تشغيل المعاصر بهدف الصيانة والتجريب ابتداءً من يوم الاحد الموافق 10/10/2019، مشيرةً إلى أهمية تعميم هذا الإعلان على المعاصر والبلديات والجمعيات الزراعية في كافة المحافظات الجنوبية.