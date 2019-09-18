حادث سير مروع يودي بحياة 4 مواطنين وإصابة3 آخرين شرق بيت لحم

أكدت الشرطة الفلسطينية فجر اليوم الاربعاء ، ان أربعة مواطنين لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرين بجروح مختلفة في حادث سير وقع، في منطقة بيت عنون على الطريق الالتفافي شرق مدينة الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحفي، إن 4 مواطنين لقوا مصرعهم في الحادث وهم: الشقيقان أمير وأحمد محمد رشدي مناصرة (19 عاما)، و(14 عاما)، وناجي جميل رشدي مناصرة (19 عاما)، وعبد الله عطا محمد مناصرة (19 عاما)، وجميعهم من سكان بلدة بني نعيم شرق الخليل، فيما أصيب 3 آخرون بجروح وصفت بالحرجة.

وأوضح أن خبراء الحوادث بشرطة المرور باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات .

وناشد ارزيقات كافة السائقين بضرورة الالتزام بالسرعة القانونية، ومراعاة ظروف الطريق، وكافة قوانين السير وشاخصاته.