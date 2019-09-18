ليفربول يسقط في أولى مبارياته بـ دوري أبطال أوروبا

سقط فريق ليفربول الأنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا 2018/2019 ، في فخ الهزيمة أمام مضيفه فريق نابول الإيطالي، بنتيجة 2 – 0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان باولو" معقل الفريق الإيطالي، في افتتاح منافسات الموسم الجديد من دوري الأبطال.

هدف المباراة الأول جاء في الدقيقة 80 من ركلة جزاء عن طريق ميرتنز، قبل أن يضيف لورينتي الهدف الثاني من خطأ فادح من الهولندي فان دايك الذي أهدى الكرة إلى لورينتي لينفرد ويسجل في الدقيقة 90+2.



ملخص مباراة ليفربول ونابولي في دوري ابطال اوروبا 2019/2020

كاد محمد صلاح أن يضرب أصحاب الأرض مبكراً في الدقيقة الثالثة بعد هجمة مرتدة سريعة وصل بالكرة خلالها إلى منطقة جزاء الفريق الإيطالي قبل أن يلحقه ثنائي من لاعبي نابولي ليتم إبعاد الكرة إلى ركنية مبكرة لم يستفد منها الضيوف.

وتقدم نابولي في الدقيقة 7 بعد تسديدة تصدى لها أدريان قبل أن يتابعها لوزانو برأسية إلى الشباك الإنجليزية، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل لتتوقف الاحتفالات في الملعب.

وفي الدقيقة 21 حاول ليفربول مجدداً الوصول إلى الشباك الإيطالي بتمريرة خلف الدفاع وصلت إلى ساديو ماني لينفرد ويسدد قذيفة بيسراه تصدى لها الحارس إلى ركنية.

وراوغ صلاح المدافع كوليبالي في الدقيقة 23 ليتوغل في منطقة الجزاء بالقوة والمهارة لكن تكتل الدفاع أفسد تسديدته التي ضلت طريقها وفقدت خطورتها قبل أن تصل للحارس.

وتوغل ليفربول في دفاعات نابولي ليمرر ماني إلى ميلنر في الدقيقة 43 ليرسل اللاعب الإنجليزي عرضية كادت تضع صلاح منفرداً لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية نفذت سريعاً لتنتهي برأسية خطيرة من فيرمينو إلى جوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 49 كاد نابولي أن يتقدم بعد عرضية خطيرة حولها ميرتنيز باتجاه الشباك ليتألق الحارس أدريان ويحولها إلى ضربة ركنية لم يستفد منها الفريق السماوي.

وانطلق ساديو ماني في دفاعات نابولي في مرتدة سريعة مع صلاح وأمامهما مدافع وحيد، لكن السنغالي تأخر كثيراً في التمرير إلى زميله المصري ليقرر في النهاية تمرير الكرة لكنها خرجت سريعة وبعيدة تماماً عن صلاح الذي كاد أن ينفرد لو وصلته مبكراً أو بطريقة صحيحة في الدقيقة 55.

وتصدى حارس نابولي لفرصة هدف محقق لمحمد صلاح في الدقيقة 64 بعد تسديدة قوية بيسراه تحولها إلى ضربة ركنية بصعوبة بعد تدخل الحارس لتضيع فرصة التقدم على الضيوف.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نابولي في الدقيقة 80 ليتقدم ميرتنز للتنفيذ ويسدد الكرة قوية إلى الشباك الإنجليزية رغم محاولة الحارس أدريان ولمس الكرة يده قبل أن تصبح هدفاً للفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 90+2 سجل لورينتي الهدف الثاني لفريق نابولي من خطأ فادح من فان دايك الذي مرر الكرة إلى مهاجم نابولي ليسدد بسهولة في الشباك بعد انفراد تام بالحارس أدريان.

لتنتهي المباراة بهزيمة مفاجئة لبطل دوري ابطال اوروبا 2018/2019 فهل سيواصل ليفربول مشواره الاوروبي بهذا المستوى؟