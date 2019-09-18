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نتائج الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2019/2020

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 00:12 - 18 سبتمبر 2019
هزيمة ليفربول في أول مباريات دوري أبطال أوروبا 2019-2020 هزيمة ليفربول في أول مباريات دوري أبطال أوروبا 2019-2020
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انتهت مساء اليوم الثلاثاء الجولة الاولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019/2020 والتي شهدت مفاجأة صادمة لجماهير بطل النسخة الماضية من دوري ابطال اوروبا حيث تعرض ليفربول لهزيمة مفاجأة بهدفين دون مقابل أمام نابولي الايطالي.

يُشار إلى أن 8 مباريات أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على أن تستكمل باقي المباريات مساء غدًا الأربعاء، وقد شهدت المباريات الثمانية ثلاث تعادلات فقط.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2019/2020 اليوم الثلاثاء على النحو التالي:-

انتر ميلان الايطالي1/ 1 سلافيا براغ التشيكي

ليون الفرنسي 1/1 زينيت سانت بطرسبرغ الروسي

بوروسيا دورتموند الالماني 0/0 برشلونة الاسباني

ليفربول الانجليزي 0/2 نابولي الايطالي

ريد بول سالزبورغ النمساوي 6/2 كي آر سي جينك البلجيكي

أياكس أمستردام الهولندي 3/0 ليل الفرنسي

تشيلسي الانجليزي 0/1 فالنسيا الاسباني

بنفيكا البرتغالي 1/2 لايبزيج الالماني

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