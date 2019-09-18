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تردد قناة بي ان سبورت 3 المفتوحة bein sports 2019

  • فلسطين اليوم
  • 00:09 - 18 سبتمبر 2019
تردد قناة بي ان سبورت 3 المفتوحة bein sports 2019 تردد قناة بي ان سبورت 3 المفتوحة bein sports 2019
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تعتبر قنوات بي إن سبورت من أكبر وأشهر شبكات القنوات الرياضية التي تعمل على بث أهم مباريات كرة القدم الرياضية، حيث تهتم شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث أهم الدوريات والبطولات العالمية التي تدور بين أغلب القارات والمنتخبات العالمية المشهورة.

تقوم مجموعة قنوات bein sports التي تملك حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019 و تقوم ببث مباريات كأس اسيا 2019 المقام في الإمارات العربية المتحدة، أنها تقوم بنقل كافة المباريات عبر قنواتها الرياضية المختلفة.

يشار إلى أن قناة بي إن سبورت beIN SPORTS هي أحد فروع  مجموعة بي ان سبورت المحتكرة للمباريات، وقد تدخل في منافسة تصل إلى حد الصراع  مع منافسيها من القنوات التي تعمل على إذاعة المباريات إلى أن استطاعت أن تتخطها بسهولة وتحقق أعلى نسب مشاهدة في العالم.

وتحظى بي إن سبورت بجماهيرية عالية في الوطن العربي من مختلف فئات المجتمع، كما أن قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS كانت تدعي قديمًا  باسم قناة الجزيرة الرياضية، ولكن الآن تحمل مجموعة بي إن سبورت العملاقة.

 تردد قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR
القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح
Nilesat 101/102 7 غربا 12245 عمودي 27500 2/3
Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 11180 عمودي 27500 2/3
تردد قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR
القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح
Nilesat 101/102 7 غربا 12245 عمودي 27500 2/3
Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 11180 عمودي 27500 2/3

 

تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الرياضية:

القمر            التردد والاستقطاب   معدل الترميز
 النايل سات          12245 عمودي      27500
سهيل سات 1           11566 أفقي     27500
نايل سات   الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي     27500
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