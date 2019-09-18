نتائج الانتخابات الاسرائيلية 2019 حزب ازرق ابيض الاسرائيلي

نسبة التصويت 63.7% حتى الثامنة مساء

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت بلغت حتى الساعة الثامنة مساءا ثلاثة وستين فارزة سبعة بالمئة مما يشكل ارتفاعا نسبته اثنان فارزة أربعة بالمائة مقارنة مع الفترة الزمنية ذاتها خلال الانتخابات السابقة.

وتسود حالة من الترقب الشديد تمهيدًا لنشر العينة التلفزيونية التي تتنبأ بتوقعات نتائج الانتخابات للكنيست في ختام عملية الاقتراع الساعة العاشرة ليلا.

وسيقوم تلفزيون مكان بنشر نتائج العينة في بث حي ومباشر عبر ستوديو الواقع الافتراضي. كما تقوم وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الأخرى بنشر نتائج عيناتها التلفزيونية.

الساعة 20:00

إغلاق بعض مراكز الاقتراع

وأُغلقت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم مراكز الاقتراع في البلدات والقرى الصغيرة والسجون في أنحاء البلاد لتغلق جميع مراكز الاقتراع ابوابها الساعة العاشرة ليلاً.

الساعة 19:00

وبلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة السادسة من مساء اليوم 53.5% وهي تمثل 3 ملايين و 418 ألف ناخب وتعتبر هذه النسبة أعلى بـ 1.5% عن الانتخابات السابقة والتي جرت في شهر نيسان من العام الحالي.

الساعة 18:00

ميلتسر يطالب نتنياهو بالالتزام بقوانين الانتخابات

بعد تعليق استمر ساعات معدودة سمح رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسير عصر اليوم باستئناف عمل "التشات بوت" المحوسب التابع لحزب الليكود على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". واشترط ميلتسر قراره بالتزام الحزب بوقف نشر دعاية انتخابية محظورة عبر هذه الوسيلة وبتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالامتناع عن اجراء مقابلات عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة حتى اغلاق صناديق الاقتراع الساعة العاشرة ليلاً.



44.3% يدلون بأصواتهم حتى الساعة 16:00

أدلى أكثر من مليونين وثمانمائة وأربعة وثلاثين الف ناخب بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الجارية وذلك حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم. ويشكل هذا العدد ما نسبته أربعة وأربعون فارزة ثلاثة بالمئة من مجمل أصحاب حق الاقتراع.

ويفيد مراسلنا وسام جبر أن هذه النسبة هي عالية بواحد فارزة خمسة بالمائة مقارنة مع الفترة الزمنية ذاتها خلال الانتخابات السابقة.

الساعة 17:30

بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم 44.3% في كافة مراكز الاقتراع في البلاد. وتعد هذه النسبة أعلى مقارنة مع الانتخابات السابقة في مثل هذه الساعة.

الساعة 16:30

أكدت لجنة الانتخابات المركزية ان المقابلات التي يجريها رئيس الوزراء مع عدد من وسائل الاعلام هذا اليوم وقيامه بدعاية انتخابية، تعتبر خرقا واضحا لقانون الانتخابات المعمول به. واوضحت اللجنة انه في حال تلقيها شكوى خطية بهذا الخصوص فان رئيس اللجنة القاضي حنان ملتسر مخول صلاحية فرض غرامات مالية مغلظة على وسائل الاعلام التي قامت بنشر التصريحات وعلى حزب الليكود.

الساعة 15:00

تنتظم عملية الاقتراع في مختلف السجون دون حوادث تذكر. ويفيد مراسلنا اياد حرب ان حوالي ثمانية الاف سجين يدلون منذ ساعات الصباح بأصواتهم في ستة وخمسين صندوق اقتراع، نصبت في منشآت الاعتقال على اختلافها. وبلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم اكثر من ستين بالمائة (60%). وستغلق صناديق الاقتراع الساعة الثامنة مساء.

الساعة 14:00

أدلى أكثر من مليون وسبعمئة الف ناخب بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الجارية وذلك حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا. ويشكل هذا العدد ما نسبته ستة وعشرون فارزة ثمانية بالمئة (26.8%) من مجمل أصحاب حق الاقتراع. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن هذه النسبة هي عالية باثنين بالمائة (2%) مقارنة مع الفترة الزمنية ذاتها خلال الانتخابات السابقة.

الساعة 13:30

قام رئيس الدولة رؤوبين رفلين بجولة تفقدية في مقر لجنة الانتخابات المركزية واجتمع مع رئيسها القاضي حنان ميلتسر. ونقل مراسلنا وسام جبر عن الرئيس ريفلين قوله إنه لن تكون هناك جولة ثالثة من الانتخابات

الساعة 12:20

بلغت نسبة التصويت القطرية حتى الساعة العاشرة صباحا خمسة عشر بالمائة 15%، مقارنة باثني عشر وتسعة اعشار بالمائة 12.9% خلال الفترة الزمنية ذاتها اثناء الانتخابات الأخيرة. هذا ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية. ويقوم رئيس الدولة رؤوبين رفلين حاليا بجولة تفقدية في مقر لجنة الانتخابات المركزية. ونقل مراسلنا وسام جبر عن الرئيس ريفلين قوله إنه لن تكون هناك جولة ثالثة من الانتخابات.

الساعة 8:40

القاضي ميلتسر: نبذل جهود جبارة لضمان نزاهة الانتخابات

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر إنه يتم بذل جهود جبارة لضمان عدم تزوير نتائج الانتخابات. وأضاف انه يتعين على الفائز والخاسر فيها احترام ارداة الناخب. وفي سياق حديث مع إذاعة (كان) صباح اليوم أشار القاضي ميلتسر الى انه يتوقع الإعلان عن نتائج الانتخابات غدا بعد الظهر، باستثناء فرز المظاريف المزدوجة وذلك في اعقاب إضافة إجراءات رقابية. وأوضح انه رفض الاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لان كافة رؤساء الأحزاب طلبوا الالتقاء به، مما جعل الامر متعذرا. ولفت رئيس لجنة الانتخابات المركزية الى انه طلب منهم التوجه اليه خطيا غير انهم لم يفعلوا ذلك.

الساعة 8:00

افتتاح جميع مراكز الاقتراع في البلاد بصورة منتظمة

وأعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية المحامية اورلي عَدَس عن ان جميع مراكز الاقتراع في جميع البلاد افتتحت بصورة منتظمة دون اية عراقيل تذكر، باستثناء احد المراكز في تل السبع وذلك بسبب خلل تقني يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعلى الفور تم التغلب على هذا الخلل. ودعت المحامية عدس جميع اصحاب حق الاقتراع الى ممارسة حقهم الديمقراطي والادلاء باصواتهم من اجل التأثير وليختاروا من الاجدر بتمثيلهم في الكنيست الجديدة. ويفيد مراسلنا وسام جبر ان لجنة الانتخابات المركزية تراقب عن كثب سير العملية الديمقراطية وتتلقى التقارير اولا باول من المفتشين والمراقبين المنتشرين في جميع مراكز الاقتراع وذلك لضمان نزاهة الانتخابات.

الساعة 07:00

افتتحت صباح اليوم في الساعة السابعة مراكز الاقتراع امام الناخبين في إسرائيل، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الثانية والعشرين. وتستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلا. وأفيد ان المراكز في التجمعات السكانية الصغيرة ستفتح الثامنة صباحا وتغلق عند الثامنة مساء. وتخوض الانتخابات تسع وعشرون (29) قائمة، بينما بلغ عدد القوائم خلال الانتخابات السابقة الي جرت قبل نحو خمسة اشهر أربعين (40). ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حوالي ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعين الفا.

وسيتجول في مراكز الاقتراع وعددها احد عشر الفا ومائة وثلاثة وستون ثلاثة آلاف مراقب من لجنة الانتخابات المركزية لضمان سير انتخابات نزيهة. وينتشر تسعة عشر الف شرطي قرب مراكز الاقتراع للحفاظ على الأمن وسير عملية الاقتراع بشكل نزيه.

ريفلين يدعو مواطني الدولة الى ممارسة حق الاقتراع

ودعا رئيس الدولة رؤوبين رفلين الى التصويت. وتعهد بأنه سيعمل على الحيلولة دون اجراء جولة ثالثة من الانتخابات. ويفيد مراسلنا وسام جبر ان اقوال الرئيس ريفلين وردت في سياق كلمة مسجلة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ترامب: الانتخابات في إسرائيل مهمة

وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانتخابات في إسرائيل مهمة. وفي حديث مع صحفيين في البيت الأبيض الليلة الماضية رأى ترامب ان الانتخابات ستكون متقاربة ومتعادلة، وان النتائج ستكون مثيرة للاهتمام.

طوق أمني على الضفة الغربية لمدة 24 ساعة

وبسبب الانتخابات، فرض عند منتصف الليلة الفائتة ولمدة اربع وعشرين ساعة طوق أمني شامل على يهودا والسامرة. وأغلقت المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة. ولن يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل إلا في الحالات الإنسانية والطبية الطارئة، شريطة ان يصادق على ذلك مصادقة منسق اعمال الحكومة في المناطق.