نتنياهو: نتائج الانتخابات ستكون متقاربة

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن نتائج التصويت في الانتخابات، التي بدأت صباح الثلاثاء، ستكون متقاربة، حاثا المواطنين على المشاركة في الإنتخابات.

ويشير نتنياهو بذلك إلى تقارب فرصه مع زعيم المعارضة، ورئيس حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس.

وقال نتنياهو بعد الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع في القدس الغربية:" لقد قال الرئيس (دونالد) ترامب بالأمس، إن نتائج الانتخابات متقاربة، إنها ستكون متقاربة، ولذا اذهبوا وأدلوا بأصواتكم".

وتشهد الإنتخابات منافسة شديدة بين نتنياهو وغانتس.

وفتحت صباح الثلاثاء صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، وتستمر حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (7 تغ).