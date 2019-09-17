حقيقة وفاة فرح علي أثناء خضوعها لعملية جراحية

تداول النشطاء عبر مواقع التوصل الاجتماعين اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، خبر وفاة الفنانة البحرينية المعتزلة فرح علي، وذلك عقب إصابتها بسرطان الثدي مؤخراً، فيما لم تصدر أي جهة رسمية أو مقربة تصريح بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة البحرينية المعتزلة فرح علي الجدل بعد مناشدتها بلدها لوضعها الصحي الذي تدهور بعد إصابتها بسرطان الثدي واستئصالها الثدي على يد طبيب غير مؤهل تسبب لها بالإصابة بجرثومة في صدرها ليتدهور وضعها الصحي.

وطالبت الفنانة فرح والتي ارتدت الحجاب واعتزلت الفن من بلدها بمساندتها بعد أن خرجت إلى لندن لاستكمال علاجها وخضوعها لأكثر من 14 عملية كان سببها الرئيسي وجود جرثومة بسبب خطأ طبي في الصدر على يد الطبيب الذي أجرى العملية وهذه الجرثومة اساءت لها.

يشار إلى أن الفنان خالد البريكي ساند الفنانة المعتزلة فرح علي، حيث أطلق حملة كلنا فرح لمساندتها قضائياً بالحكم في وضعها الذي جرى على يد طبيب غير مؤهل.

يذكر أن أول مشاركة للفنانة فرح علي في الأعمال الدرامية والمسرح عام 1992، من خلال تمثيل الأدوار الصغيرة، فيما أعلنت الفنان فرح علي اعتزالها الفن عام 2003، بعد وفاة والدها وارتدت الحجاب، وكان لها بصمة واضحة في الأعمال التلفزيونية.