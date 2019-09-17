تخفيض عقوبة نيمار في دوري الأبطال

قررت محكمة التحكيم الرياضية، تخفيض عقوبة نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان، والتي تعرض لها بعدما قام بالهجوم على حكام مباراة الفريق الفرنسي أمام مانشستر يونايتد، خلال الموسم الماضي.

وغاب نيمار عن هزيمة فريقه أمام الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء، وخطف حينها اليونايتد بطاقة التأهل في الدقائق الأخيرة، عندما سجل الهدف الثالث عبر ركلة جزاء أثارت جدلاً كبيراً.

ووجه نيمار انتقادات عنيفة لحكم المباراة، عبر حسابه على (تويتر)، حيث قال: “هذا عار، لقد وضعوا أربعة أشخاص لا يعرفون شيئاً عن كرة القدم، وهم المسؤولون عن النظر في تقنية الفيديو.. لا توجد ضربة جزاء، لا أعلم كيف احتسبوها”، وأتبع كلامه بلفظ خارج.

وكانت لجنة العقوبات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلنت عن إيقاف نيمار لـ3 مباريات بسبب سوء سلوكه، لكن اللاعب البرازيلي قدم استئنافاً ضد هذه العقوبة، لتُدلي محكمة التحكيم الرياضية برأيها اليوم.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية، بياناً تشير فيه إلى أن نيمار سيغيب عن مبارتين فقط وليس 3، ما يعني أنه سيعود للمشاركة في الكأس ذات الأذنين يوم 22 أكتوبر القادم أمام كلوب بروج.