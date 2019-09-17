قناة أبوظبي الرياضية 2 بث مباشر

قناة أبوظبي الرياضية الثانية، قناة رياضية تبث أون لاين من الإمارات العربية المتحدة وهي تقدم القناة العديد من البرامج الرياضية وتهتم بمباريات كرة القدم بالإضافة إلى كرة السلة والفروسية والعديد من البرامج والرياضيات الأخرى على شاشتها.

وتقدم Abu Dhabi Sport HD أفضل المباريات من الدوري الأوروبي والإنجليزي والعربي والدوري الإماراتي لكره القدم، وهي تابعة لشبكة قنوات سبورت الإماراتية الرائعة ويتابعها عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي وكل مكان حول العالم.

وتبث القناة بجودة بث أتش دي على تردد، وجودة بث عادية على تردد آخر، وتلعب مباريات البطولة العربية 2019 بنظام الذهاب والعودة بين المتنافسين والفائز يصعد إلي الدور القادم، وهو الأمر الذي يجعل تلك المباريات مثيرة للغاية، وهناك قناتان مفتوحتان يتم نقل البطولة العربية “بطولة زايد للأندية الأبطال” عليها.

وعرض قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport HD مباريات البطولة العربية حصرياً على شاشتها، خاصة أنه لا يوجد أي قناة أخرى ناقلة لمباريات البطولة التي يتنافس عليها أقوى الفرق العربية من قارتي آسيا وأفريقيا.

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