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الية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:12 - 17 سبتمبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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أعلنت وزارة الداخلية و الأمن الوطني بغزة أن السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 2019/9/18 للمسافرين في الكشف المتبقي من الحافلة الرابعة عشر، والحافلة الخامسة عشر من كشف (9/8)، و  الحافلة الأولى حتى الرقم (71) من الكشف الجديد (9/18).

و أكدت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما دعت المسافرين الواردة اسمائهم في الكشوفات للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على الكشف الجديد اضغط هنا

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