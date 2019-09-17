الية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية و الأمن الوطني بغزة أن السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 2019/9/18 للمسافرين في الكشف المتبقي من الحافلة الرابعة عشر، والحافلة الخامسة عشر من كشف (9/8)، و الحافلة الأولى حتى الرقم (71) من الكشف الجديد (9/18).

و أكدت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما دعت المسافرين الواردة اسمائهم في الكشوفات للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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