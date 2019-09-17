قناة عمان الرياضية بث مباشر

قناة عمان الرياضية، هي قناة عربية عمانية تبث على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات أو بدر سات متخصصة في عرض البرامج الرياضية وكل ما يتعلق بالرياضة العمانية والعربية والعالمية.

وتعمل قناة Frequency Channel Oman TV Sport HD على مدار اليوم 24 ساعة عرض مستمر من باقة منوعة من البرامج الرياضية المختلفة التي يهتم بها المشاهد العربي، كما أنها تقوم بعرض برامجها بدون تشفير على شاشتها المستمرة في العرض.

وأطلقت قناة عمان الرياضية الفضائية أول مرة بثها على الأقمار الصناعية في سنة ،2013 وذلك لتحل محل لبرنامج حتى عام 2006 ثم قامت القناة تبث وتمدد بثها إلى أن وصلت أنها تقوم بعرض البث الخاص بها لمدة 19 ساعة يومياً منذ بداية سنة 2015.

وتقوم قناة عمان سبورت ببث برامجها على مدار اليوم ولم تقتصر على التحليل للمباريات أو عرض ريبورتاج، لكنها تقوم بعرض باقة منوعة ومختلفة من البرامج الحوارية الخاصة بكل ما يتعلق بالرياضة العمانية.

يشار إلى أن القناة قامت بطرح بثها المباشر أونلاين على الإنترنت من خلال الموقع الخاص بها وذلك ليتمكن كل متابعي القناة من المشاهدة الجيدة أول بأول لحظة بلحظة على الإنترنت.

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