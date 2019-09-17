نتائج القبول الموحد 2019 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، عن الحد الأدنى لمعدلات الالتحاق في الجامعات الأردنية للعام الدراسي المقبل 2019/2020.

واشترطت الوزارة حصول الطالب على 50% من الحد الأعلى لعلامة المادة من مواد الثانوية العامة، فيما اشترطت الجامعات الخاصة للقبول حصول الطالب على حد أدنى بمعد 80% لكليات الهندسة والعمارة والصيدلة، والحد الأدنى للقبول بباقي الكليات 60%،.

من جهتها، أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد نتائج القبول الموحد للعام 2019 2020 في الجامعات الأردنية لطلاب الأردن وخارجها الراغبين بالتسجيل في الجامعات الأردنية من حملة شهادة الثانوية العامة الدورة الصيفية .

وبلغ مجموع الطلبات المقدمة للوحدة 54725، بينما بلغ عدد الطلبة الذين عدلوا على الطلبات المقدمة أو قدموا طلبات بعد إعلان نتائج الدورة التكميلية 20636 طلباً، حيث وافق مجلس التعليم العالي، الاثنين الماضي، على قبول 58125 طالباً وطالبة على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2019/2020.

ويشمل هذا العدد؛ طلبة الثانوية العامة في الدورتين العامة والتكميلية 2019، بالإضافة إلى 5 % المخصصة لحملة شهادة الثانوية العامة من الأعوام السابقة، و5 % المخصصة للطلبة الأردنيين المغتربين،

و10 % للمقاعد المخصصة لأبناء العشائر بمدارس البادية والمدارس ذات الظروف لخاصة، ومقاعد مخصصة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحاصلين على ثانوية عامة، ومقاعد لحملة الشهادات الأجنبية، ومقاعد للطلبة الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) في العام الحالي والأعوام السابقة.

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