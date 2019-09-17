ردا على نية الاحتلال ترحيل 12 أستاذا جامعيا من بيرزيت

شارك الطالب ناصر عموري وزملاءه من طلبة جامعة بيرزيت شمال رام الله، في الوقفة التضامنية "نريد أساتذتنا معنا" التي نظمتها اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر، حملة الحق في التعليم الذي هو جزء منها، تضامنا مع 12 أستاذا من الجامعة ترفض سلطات الاحتلال تمديد أقامتهم وتهددهم بالترحيل للخارج.

وشارك في الوقفة التي اشتملت على إقامة صف جامعي من خلال وضع مقاعد دراسية ولوح في حرم الجامعة، أيضا أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، الذين رفعوا لافتات منددة بإجراءات الاحتلال بحق أساتذتهم وأخرى تطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل.

عموري قال إن هذه فعالية تهدف لرفع الصوت في وجه إجراءات الاحتلال بحق الأكاديميين ولمطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها والتحرك باتجاه إجبار الاحتلال على وقف هذه الممارسات.

وأستهجن المشاركون في الوقفة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس الدوليين والفلسطينيين من حملة الجوازات الأجنبية بتأجيل أو رفض تجديد تأشيرات سفرهم أو التضييق عليهم وإجبارهم على الخروج من فلسطين.

وبحسب بيان لجامعة بيرزيت، فإن 12 أستاذاً وأستاذة في جامعة بيرزيت يواجهون خطر الإبعاد إلى خارج فلسطين بفعل تلك الإجراءات، كما رفض الاحتلال بين عامي 2017 و2019 تمديد تأشيرة الإقامة لـ 7 من أعضاء هيئة التدريس الدوليين.

وقالت الجامعة إن سلطات الاحتلال منعت مؤخرا اثنتان من الأساتذة من دخول الأراضي الفلسطينية رغم الجهود الحثيثة التي بذلتها الجامعة بالشراكة مع مركز عدالة ومؤسسة الحق المعنيين بحقوق الإنسان.

وتخوض إدارة جامعة بيرزيت ومركز عدالة ومؤسسة الحق معركة لوضع حد للتصعيد الحاصل في السياسة التمييزية الإسرائيلية التي تستهدف منع الأكاديميين الأجانب من دخول البلاد ورفض تجديد التأشيرات الممنوحة للعاملين بعقود تدريس منهم.

من بين الأساتذة الذين ترفض سلطات الاحتلال تمديد أقامتها كانت د رنا بركات، أمريكية من أصول فلسطينية، انضمت لجامعة بيرزيت في العام 2007، كأستاذة مساعدة في التاريخ والدراسات العربية المعاصرة.

بركات أمضت 18 شهرًا وهي تحاول تمديد تأشيرتها، دون جدوى خلال وجودها في فلسطين، وبعد فوزها بزمالة برنامج أركابيتا للأساتذة الزائرين في جامعة كولومبيا خلال الفصل الثاني من العام 2019، سافرت بركات للاستفادة من هذه الزمالة، لكنها لم تستطيع العودة حتى الأن، على الرغم من المساعي القانونية لاستصدار تأشيره دخول مرة أخرى.