نتائج الثانوية العامة 2019 حكومة الحوثيين حسب الاسم

أعلنت حكومة الحوثيين في اليمن، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للطلاب الموجودين في المناطق الخاضعة لها في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن المتوقع، اعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام 2019 في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين خلال الساعات القادمة، بعد الانتهاء من كافة عمليات تصحيح وفرز النتائج قبيل نشرها لجميع طلاب الفرع العلمي والأدبي.

وقال وزير التربية والتعليم اليمني، عبد الله لملس، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن إعلان النتائج سيكون بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وكانت وزارة التربية والتعليم الشرعية قد أعلنت عن بدء العام الدراسي في 17 سبتمبر/أيلول الجاري في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهي عدن وحضرموت ومأرب وشبوة وأبين وسقطرى والمهرة والجوف، وأغلب مناطق الضالع وجزء من مناطق تعز.

في المقابل، أعلن ديوان وزارة التربية والتعليم بصنعاء والذي يسيطر عليه الحوثيون، عن بدء العام الدراسي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، لتبدأ الدراسة في كل من صنعاء والمحويت وحجة والحديدة وريمة وإب وذمار وعمران وصعدة وجزء من مناطق تعز والضالع.

وتواجه العملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحديات كبيرة هذا العام، إذ أعلنت نقابة المهن التعليمية والتربوية في اليمن، الإضراب الكلي في جميع المدارس احتجاجاً على عدم صرف الرواتب مدة عام كامل.

لفحص نتائج الثانوية العامة 2019 حكومة الحوثيين اضغط هنا