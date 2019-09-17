مشاهدة مباراة هوبس والرياضي بيروت بث مباشر فى دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة

افتتحت "دورة حسام الدين الحريري الدولية التاسعة والعشرين بكرة السلة"، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، التي ينظمها نادي الفداء الرياضي – صيدا تحت اشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة في قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة وبدعم من الراعيين الرسميين.

ويشارك في الدورة هذا العام ثماني فرق هي: شيركاسي من اوكرانيا، الاتحاد السكندري من مصر، النجم الساحلي من تونس، المجمع البترولي من الجزائر، والرياضي، الحكمة، بيروت وهوبس من لبنان .

وبلغ هوبس بيروت المباراة النهائية لدورة حسام الدين الحريري الـ29 إثر فوزه على فريق بيروت فيرست كلوب في الدور نصف النهائي لدورة حسام الدين الحريري الـ29 بفارق 4 نقاط وبنتيجة 67 – 63 (الأشواط 19 – 15، 37 – 30، 54 – 47، 67 – 63) وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها هوبس الدور النهائي بعد خمس مشاركات.

وكان أفضل مسجّل للفائز الأميركي كورتني فيلز برصيد 15 نقطة و5 متابعات، وعلي منصور 12 نقطة و6 متابعات و9 تمريرات حاسمة، وجون جايمس 11 نقطة و8 متابعات وكريم زينون 8 نقاط، وللخاسر الأميركي مارفيل هاريس 22 نقطة ومواطنه كيدال دايكس 21 نقطة و6 متابعات.

بدوره فاز الرياضي بيروت على الاتحاد السكندري المصري بطل العرب بفارق نقطتين وبنتيجة 77 – 75 (الأشواط 18 – 26، 39 – 41، 59 – 61، 77 – 75) وكان أفضل مسجّل للفائز إسماعيل أحمد برصيد 17 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة ووائل عرقجي 16 نقطة و4 متابعات و4 تمريرات حاسمة واكيني ابكوي 14 نقطة و9 متابعات وويلي وارن 12 نقطة، وللخاسر زيليونيس 22 نقطة و8 متابعات ومايكل ديكسون 17 نقطة و4 متابعات و8 تمريرات حاسمة وهيثم كمال 16 نقطة.

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