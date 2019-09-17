"#كفاية_بقى_ياسيسي" يتصدر الترند العالمي.. زوبعة في فنجان أم بداية مرحلة جديدة

تصَّدرَ هاشتاج "#كفاية_بقى_ياسيسي" الترند العالمي ليصبح ضمن الأكثر تداولًا، بعدما تصدر مواقع التواصل في جميع الدول العربية بعد ساعات قليلة من اطلاقه يوم الأحد الماضي.

ويقف وراء هاشتاج "كفاية بقى يا سيسي" رجل الأعمال المصري الفنان محمد علي، المعروف في الآونة الاخيرة بتوجيهه انتقادات حادة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال كشفه عن قضايا فساد كبيرة تتعلق بإهدار المال العام، وفقاً لزعمه.

وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #كفاية_بقى_ياسيسي بتنحي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أعقاب موجة من الفضائح التي لم يثبت صحتها بعد.

ولاقت انتقادات المقاول والفنان محمد علي اهتماما واسعا من قبل المصريين، الذين دشنوا حملة إلكترونية ضد السيسي، خاصة بعد ظهور محمد علي في مقطع فيديو لحث المصريين على التظاهر ضد النظام.

وطالب علي المصريين بالتغريد على الوسم حتى يوم الخميس المقبل داعيا إلى تنحي الرئيس المصري، مشيراً إلى أن سيحدد "مناطق مهمة" لتظاهر المصريين الجمعة المقبل حال لاقى الوسم اهتماماً من قبل المصريين.

وفي الوقت الذي انتشر فيه هاشتاج #كفاية_بقى_ياسيسي شكك الكثيرين في المعلومات التي اوردها محمد علي، واستماتوا بالدفاع عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عبدالله الشريف كتب على صفحته في موقع تويتر "قادة الجيش المصري هذا الشعب لا حول له ولا قوة، لقد تجرع الذل تحت تهديد السلاح، اخوانكم واهليكم تحت سفاح مجنون، ان كانت مهمتكم حفظ أمنهم فإنهم والله غير آمنين، رسالة قد يعتبرها البعض هذيان بعد السمعة السيئة التي الصقها بكم المعتوه، ولكنها اعذارا الى الله لعلها تصادف منكم رجل رشيد".

وكتب أسامة جاويش على صحفته في موقع تويتر: "دي مش بس دعوة من محمد علي دي رسالة من كل مصري في عهدك اتظلم، ده وجع من كل أم تعبت من الألم، ده صراخ كل أب سجين من ابنه اتحرم، دي فكرة هنحمي بيها تراب بلدنا والعلم".

وكتب جمال سلطان " منذ 2013 لم تستنفر الدولة بكامل أجهزتها بمثل ما يجري حاليا ،هذا الارتباك والتوتر والغموض لا تتحمله مصر، البلد قلقة، وبحاجة لانتقال سياسي آمن وسلمي، لأن البديل مقامرة خطرة، وعلى القيادة السياسية أن تستوعب درس من سبقوا، وترحل بهدوء، إكراما لمصر وهيبة جيشها".

وكتبت صحفة دكتور خفاجي "لما مجموعة فيديوهات من مقاول مقيم في الخارج تسبب كل الرعب ده للنظام ويعلم الحاله ج في كل الاجهزه شرطه وجيش! لنا ان نتخيل هشاشة النظام".

كما، وكتبت دعاء على موقع تويتر " ده ديفيد كاميرون ايام ما كان رئيس حكومة عيل قاعد ع الساقطة واللاقطة لاحظ ان المكتب فيه ماكينة قهوه حديثة راح رازعه بوست فيما معناه (دي جبتها من فلوسك ولا بفلوس الشعب ولا رشوه) كاميرون عمل ايه؟ نزل صورة فاتورة الشراء وراح لازقهاله علي صفحته الشخصية، زى عندنا".

اما طارق خص فكتب على صفحته الشخصية في موقع تويتر "هشتاج #كفايه_بقي_ياسيسي يتصدر تويتر بأكثر من ٣٠٠ الف تغريدة لمطالبة السيسي بالرحيل ، في حوار سابق للسيسي قال " اذا الشعب قالي امشي همشي".

وكتبت سلمى دالي على موقع تويتر "أين إقرار الذمة المالية سيادة الرئيس؟ تنص المادة 145 من الدستور على أنه «…ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية».



















